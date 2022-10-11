Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan alevi bir hakim tarafından mahkum edileceğini söyledi

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu TekeTek programına katılan Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi ve kendisi için Yargıtay'da bir hakim ile görüştüğünü söyledi.

Doğan'ın açıklamaları şöyle:

Bizim Sayın Cumhurbaşkanı ile daha önce de görüşmelerimiz oldu. Kendisinin alevi bir hakim tarafından mahkum edilebileceğini söyledi. Ben de kendisine bizim aile geleneklerimizde böyle bir şey olmadığını söyledim. Hatta ona ailemizin başından geçen bir hikaye anlattım.

Ben üniversite hocasıyım birisi bir şiir okudu diye mahkum edemem dedim. Sayın Cumhurbaşkanı da beni mahkum edecek hakimlerden biri alevi diye cevap verdi. Yusuf Kenan Doğan isimli hakimin öğrencim olduğunu öğrendim ben de kendisini aradım hoca değil, dost olarak arıyorum seni bu olayın suhuletle çözülmesi gerektiğini söyledi. Ben de bir şiir okudu diye bir kişi mahkum etmem dedim. O da bana dosya bize böyle bir takdir hakkı tanıyorsa gerekeni yapabileceğini söyledi. Celal Doğan eski Gaziantep Belediye Başkanı, telefon etti bir gün, hocam bize bir kahvaltı verir misin? Diye rica etti. 4-5 kişi geldiler. Beraberlerinde sayın Cumhurbaşkanı da vardı. Oturduk kahvaltı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı sohbeti açtı. Eğer takdire yer varsa yapılır. Takdire yer yoksa böyle bir şey yapılmaz dedim ve bu safhalar geçildi. Sayın Baykal ile bir görüşme yapıldığı söylendi. Kendisi için biri istifa etti ve mesele çözüldü.