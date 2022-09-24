Cem Uzan'dan gündemi sarsan iddia: İmamoğlu'nun onlarla ticari ilişkileri var

Milleti soyup Fransa'ya kaçan ve şimdilerde cumhurbaşkanı olma hayalleri kuran hortumcu Cem Uzan, sunuculuğunu Oğuzhan Uğur’un yaptığı "Babala TV" isimli Youtube kanalına konuk oldu.

Fransa’dan canlı bağlantı yoluyla yayına katılan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu ve eşiyle ticari ilişkileri bulunduğunu iddia etti.

"Ekrem İmamoğlu’nun Meral Akşener’in oğlu ve eşiyle ticari ilişkileri var" diyen Cem Uzan, "Böyle bir sarmalın içinde kimse kimseden hesap sormuyor" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'na övgüler yağdırmıştı

Öte yandan Cem Uzan'ın ortaya attığı bu iddia Meral Akşener'in İmamoğlu ile ilgili yaptığı güzellemeleri yeniden akıllara getirdi.

Geçtiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmed Han'a benzeterek övgüler yağdıran Akşener, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi..." demişti.

Yaptığı akla ziyan açıklamalar ile büyük tepki toplayan Akşener, ablasının dindar bir insan olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar."