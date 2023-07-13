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Medya Cem Uzan'dan geç kalmış özür! Merhum Salih Mirzabeyoğlu’ndan özür diledi
Medya

Cem Uzan'dan geç kalmış özür! Merhum Salih Mirzabeyoğlu’ndan özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 03:15:00 -

Cem Uzan, sahibi olduğu eski Star Gazetesinin 2000 yılının Ocak ayında yayınlanan manşeti için geç de olsa özür diledi.

Star gazetesi yazarı Yakup Köse, YouTube kanalından eski Star gazetesi sahibi Cem Uzan'la bir röportaj yaptı.

Röportajda Salih Mirzabeyoğlu'nun çok tartışılan işkence fotoğrafıyla ilgili sorular da soran Köse, Uzan'dan ilginç cevaplar aldı.

"Manşeti ben atmadım"

Röportajın Salih Mirzabeyoğlu ile ilgili kısmında geçen konuşma şöyle:

Cem Uzan: Bu manşeti atan gazetenin sahibi benim ama genel yayın yönetmeni ben değilim. Gazeteyi çıkartan ben değilim.

Yakup Köse: Kimdi gazeteyi çıkartan?
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Cem Uzan: Fatih Çekirge.

Yakup Köse: Ben kısacası şunu anlıyorum. Bu manşetten sizin o dönemde haberiniz yoktu ve Fatih Çekirge genel yayın yönetmeniydi. Yılmaz Özdil ile birlikte yanlış söylemiyorum değil mi?

Cem Uzan: Doğru söylüyorsunuz.

Yakup Köse: Ama ben çok açık söylüyorum. Yani benim hafızamdan hiçbir zaman silinmeyecek bir fotoğraf bu, silinmesi de mümkün değil.

Cem Uzan: Bundan dolayı da en samimi şekilde bütün sevenlerinden özür diliyorum.

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