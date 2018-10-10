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Cem Uzan'dan Erdoğan'a mesaj: Ben hazırım!

Cem Uzan, ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım." dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:54
Cem Uzan'dan Erdoğan'a mesaj: Ben hazırım!

Genç Parti Kurucu Başkanı ve iş adamı Cem Uzan ekonomik gelişmelerle ilgili Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Ekonominin bu zor günlerinde herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. Her şey vatan için." dedi.

''Milletimin ve devletimin hizmetindeyim''

Cem Uzan twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"Ekonominin bu zor günlerinde herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. her şey vatan için."

İşte Cem Uzan'ın attığı tweet:

Dolandırıcılıktan ceza aldı, yurt dışına kaçtı

Aktif siyaset yaptığı dönemde  "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" gerekçeleriyle toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Uzan, ceza almadan önce yurt dışına kaçtı. Uzan, uzun süredir Fransa'da yaşıyor. 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:54
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YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş16 dk önce
    gölge etme başka ihsan istemez. bu ülkeden uzak dur vatan haini
  • gökhangökhan20 dk önce
    :)))
  • Şeref KazanŞeref Kazan21 dk önce
    Kalsaydı da Karamehmet ler gibi dolandırmaya devammı etseydi kalan hırsızlardan çokdaha asaletli
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