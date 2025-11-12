  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var

İmamoğlu’ndan Arsız Meydan Okuma! İddianameye İlk Tepki: Hakaret oldu! Silivri’den Savcılara “Yazıklar Olsun” diye seslendi

Gölge başkana ziyaret! İddianame çıktı, Özgür 'elebaşı'na koştu
Gündem Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı günü olması şüpheli
Gündem

Cem Küçük‘ten uçak kazası için 'manidar' yorum: İddianamenin açıklandığı günü olması şüpheli

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

TGRT Haber'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu "Taksim Meydanı" programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, gündemdeki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Kazada hayatını kaybedenler için "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Küçük, kazanın zamanlamasını "şüpheli" ve "manidar" olarak nitelendirdi.

Cem Küçük, kazanın "iddianame" ile aynı güne denk gelmesinin bir tesadüf olup olmadığını sorguladı.

Cem Küçük'ün yorumu

"Bence bugün tarihi bir gün. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum... Tabii iddianamenin olduğu gün bu kazanın olması da şüpheli yani. Bence şüpheli yani. İnşallah bir şey yoktur tabii. Ben bir şey vardır demiyorum ama bana çok manidar geldiğini söyleyeyim." 

Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…
Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…

Gündem

Cem Küçük: İBB'ye kayyım atanması gerek! Atanacak gibi de…

Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu
Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu

Gündem

Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu

Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı
Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı

Gündem

Uçak kazası sonrası Arıkan'dan dikkat çeken çağrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kul

Kesin chp veya İmamoğlu düşürmüştür. Bunlar temelli kafayı yedi ya.
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor
Gündem

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olan annesiyle birlikte 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. Kayıp anne Huriye Helvacı ise aranıyor...
CHP'ye kapatma davası
Gündem

CHP'ye kapatma davası

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianamede CHP ile ilgili dikkat çeken bir detay da yer aldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23