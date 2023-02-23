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Gündem Cem Küçük'ten sonra son noktayı o koydu
Gündem

Cem Küçük'ten sonra son noktayı o koydu

Farah Zeynep Abdullah adlı oyuncu "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum" demişti. Bu oyuncuya gazeteci Cem Küçük "Allah Devletimize zeval vermesin" diye yanıt vermiş 'Allah ve Devlet' kelimelerini bir cümlede toplamıştı. Son olarak Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da 'Allah'ın Kulu' soyadlı bu oyuncuya kendi üslubu ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 20:20:00 - 2023-02-23 20:57:39
Cem Küçük'ten sonra son noktayı o koydu

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı yerde görmek istemiyorum" diyerek tepki toplamıştı.

 

Cem Küçük aşağıdaki paylaşımla cevap vermişti.

Cem Küçük'ten sonra Salih Tuna da son noktayı koydu.

Tuna'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

"...
Geçenlerde "Tanrı..." dedi diye şarkıcı Kıraç'a olmadık tepki gösterenler olmuş. O da naçar, "Uzatmayın, Tanrı da deriz, Allah da, Hakk da" demiş.
Sezai Karakoç da "Gökte yapılıp yere indirilen şehir" olarak tanımladığı Kudüs'e "Tanrı şehri" der.
Ben de bu yazımın başlığını İlhami Çiçek'in "Satranç Dersleri"ndeki
"ey e hattındaki budala / Tanrım ne saflık" dizesinden seçtim.
Saflık da sınırsızdır da onun için.
Farah Zeynep Abdullah adlı aktris bacımız, "Devlet ve Allah kelimesini aynı yerde görmek istemiyorum..." deyince çağrışım yaptı.
İyi ki sadece soyadı Abdullah. Yani, Allah'ın kulu. Ya adı Farah Devlet Abdullah olsaydı?"

 

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