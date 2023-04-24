Cem Küçük’ten olay seçim yorumu: Bu saatten sonra…

AK Parti ve CHP teşkilatlarına yapılan silahlı saldırıların hiçbir karşılığının olmadığına dikkat çeken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, “Ne yaparlarsa yapsınlar bütün silahlı eylemlere pas veren yok” dedi.

“Türk halkı böyle işlerden ciddi biçimde yıldı. İçinde bulunduğumuz çağda sonuç alınamayacak işler bunlar” ifadelerini kullanan Küçük, özetle şunları kaydetti:

“Türkiye’de, olağanüstü dönemlerden geçerken mutlaka bazı kritik süreçler olur. Toplumu provoke etmek için yapılan bu eylemler asla bir işe yaramaz. 1970’lerden bu yana denenen kışkırtıcı aksiyonlara toplum prim vermez.

Bir yanda CHP bir yanda AK Parti teşkilatlarına yapılan silahlı saldırıların hiçbir karşılığı yok. Ne yaparlarsa yapsınlar bütün silahlı eylemlere pas veren yok.

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Türk halkı böyle işlerden de ciddi biçimde yıldı. İçinde bulunduğumuz çağda sonuç alınamayacak işler bunlar. Halk artık her şeyin farkında.

Siyasi partilerin de bunların farkında olması gerekir. Karanlık, puslu ve gizli yapılan işlerden bir şey çıkmayacağını herkes bilmeli. Cinayetler, bombalamalar ne yaparsanız yapın bir şey değişmez. Herkesin oy vereceği parti ve aday belli. Bu saatten sonra değişmez bu.

Millet umut arıyor. Geleceğe bakıyor. Kötülükle sonuç alınmaz. Eskilerin dediği gibi kötü niyetle murada varılmaz. (…)”