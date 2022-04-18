Cem Küçük'ten o isimlerin alayına ayar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sürekli felaket senaryosu yazan, ancak hiçbir öngörüsü çıkmayan sözde ekonomisleri yerden yere vurdu. "Tek umutları var: 2023 seçimlerini AK Parti ve Erdoğan kaybetsin. Zaten bütün planları bu. Başka da amaçları yok" ifadelerini kullanan Küçük, şunları kaydetti:

"Malum hem pandemi hem Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle dünya ekonomileri ciddi biçimde etkilendi. Her ülke büyüklüğüne göre etkilendi. Biz 850 milyar dolarlık ekonomiyiz. 4 trilyon dolarlık Almanya ya da 3,9 trilyon dolarlık İngiltere’yle kıyaslandığında daha fazla etkileniyoruz.

Bu gerçekleri görmeyip sadece krizden Türkiye etkileniyormuş gibi gösteren ekonomistler ve finans uzmanları var!..

Son 4 senedir Türkiye batacak diyen bu güruh avuçlarını yalıyorlar. “Türkiye borçlarını ödeyemez, moratoryum ilan eder” diyenler şimdi başka hesaplar peşindeler.

Türkiye ile ilgili karamsar tabloya ilk başlayan 2018’den sonra Alman Deutche Bank’tı. Sürekli raporlar yayınladı ve “Türkiye ekonomisi iflasa gidiyor” dedi. Hiçbiri olmadı.

2019’dan sonra YouTube üzerinden bazı finansçılar türedi. Bu isimler sürekli karamsar tablo çizdiler. Bir de eski Türkiye’nin bürokratları vardı. Mahfi Eğilmez gibi Hazine Müsteşarlığı yapıp üç beş ay sonra görevi bırakıp kaçanlar vardı. Şimdi ahkam kesiyorlar. Bunların zamanında Türkiye gecelik yüzde 7.500 faiz veriyordu. Hâlâ utanmadan çıkıp konuşuyorlar!..

Bir de Uğur Gürses var. 15 Eylül 2018’de ne demiş bu beyefendi bakalım:

“2020’de tekrar erken seçime gidilecek. Yerel seçimlerden sonra tablo daha da netleşecek. Çünkü Türkiye’deki hane halkının refah kaybını çok fazla tolere edeceğini düşünmüyorum."

Erken seçim oldu mu? Olmadı. Peki Gürses utanır mı? Bir de büyük işsizlik olacak, büyük resesyon olacak demiş. İhracat rekorlar kırıyor. Resesyon yok. Sadece hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon var. Üretim gayet iyi. Ama pahalılık var...

Selçuk Geçer diye biri var. Dolar 50 TL olacak dedi. İnsan bunu derken utanır ama bu arkadaş utanmaz. Fazla 'tık' almak ve Erdoğan düşmanlığından gözü dönmüş bu arkadaş her gün karamsar tabloya devam ediyor. Ama avucunu yalıyor.

Gelelim Atilla Yeşilada’ya. En fantastiği saçları ağarmış bu abi. Gerçi bilgisi diğerlerinden daha iyi. Özellikle Körfez’le ilgili. Ama kafası eski. Bakın 12 Aralık 2021’de Sözcü’de ne demiş?:

“Bizi çok ağır bir ekonomik bunalım bekliyor. Tüm yeni ekonomi modelinin ilham kaynağı ekonomik büyümeyi hızlandırmaksa şubat ortalarına geldiğimizde büyük ihtimalle uçak gibi yere çakılmış olduğunu göreceğiz.”

Aa batmadık Atilla Bey! Şubatta çakılmadık. Ne olacak şimdi? Hani batıyorduk?!..

Bir de bunların hepsinin özelliği IMF’ci olmaları. Türkiye kaçınılmaz olarak IMF’nin kapısını çalacak, çaresi yok diyenler bu arkadaşlardı. Hiçbir dedikleri çıkmadı.

Üzgün üzgün oturuyorlar. Daha geçmişte neler demişler? Tek umutları var: 2023 seçimlerini AK Parti ve Erdoğan kaybetsin. Zaten bütün planları bu. Başka da amaçları yok.

Ben değil hükûmeti destekleyenleri sevmeyenlere bir önerim var: Şu muhalif iktisatçı ve siyasilere sorar mısınız? Bugün yani pazartesi iktidar olsalar ilk yapacakları iş ne?

Söyleyeyim size. Önce faizi artıracaklar, sonra IMF’yi çağıracaklar. Çünkü içlerindeki Erdoğan kini geçmiyor..."