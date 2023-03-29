Cem Küçük'ten flaş "seçim" çıkışı! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Böyle duyurdu

Tarihi seçimler yaklaşırken, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çekici bir uyarı geldi.

Küçük, "Seçimi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hafife almayalım" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Artık günleri sayıyoruz seçimlere... 46 gün sonra ak mı, kara mı belli olacak. Milletin tercihi ortaya çıkacak. Millî iradenin sadece seçimle belirlendiğini göreceğiz.

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Seçimin favorisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan. 100 bin imzayı geçen Sinan Oğan ve Muharrem İnce de belirli kitleye sahipler. O yüzden kimseyi küçümsememek lazım. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’nu da asla ama asla hafife almamak lazım. (...)"