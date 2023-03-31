Cem Küçük'ten flaş seçim çıkışı! "Bu çok tuhaf" deyip duyurdu

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 14 Mayıs yaklaşırken, PKK'nın seçimlere herkesten çok asıldığını belirtti.

PKK’lı teröristlerin, hemen her gün seçimlere dair açıklama yaptığına dikkat çeken Küçük, özetle şunları kaydetti:

"PKK’lı teröristler hemen her gün seçimlere dair açıklama yapıyorlar. 14 Mayıs seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorlar. Muhalefet bile bu kadar çok açıklama yapmıyor...

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PKK’lı terörist Bese Hozat geçenlerde HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesi için, "Değerli ve anlamlı buluyoruz" dedi. Peşinden de, "Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz" yorumunda bulundu.

Düşünün bir PKK’lı terörist açık açık Millet İttifakı’nı destekliyor. Ama muhalefet cephesinden, “Sen kimsin de böyle konuşuyorsun” demiyor. Muhalefet bunu dese PKK’nın bütün söyledikleri çöp olacak... (…)"