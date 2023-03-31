  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK çalışanlarının mesai ücreti arttı: Saat başına 54 lira fazla alacaklar

CHP'li Gülizar Biçer Karaca'dan yıkım vaadi: Nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz

HDP'nin seçim bildirgesine AK Parti'den sert tepki: Kandil'e baharı hangi adayla getireceksiniz?

Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

Bu kırıcı Müslümanların tepesine tepesine vuruldu! İBB yıktı dindarlar seyretti

Kılıçdaroğlu'nun danışmanından skandal FETÖ sözleri! 'Onlara ihtiyacımız var'

Seçimleri tekrar kaybetme korkusu Fatih Portakal'ın ayarını bozdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı onaylanınca tehditler savurdu

Ahat Andican'ın korkusu Akit

Finlandiya'dan Türkçe 'teşekkürler' mesajı

HDP’ye PKK’nın cinayetlerine tek kelime edemeyen ahat Andican, HÜDA-PAR'ı terörle ilişkilendirmek için yırtındı
Medya Cem Küçük'ten flaş seçim çıkışı! "Bu çok tuhaf" deyip duyurdu
Medya

Cem Küçük'ten flaş seçim çıkışı! "Bu çok tuhaf" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-31 10:59:00 -
Cem Küçük'ten flaş seçim çıkışı! "Bu çok tuhaf" deyip duyurdu

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 14 Mayıs yaklaşırken, PKK'nın seçimlere herkesten çok asıldığını belirtti.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 14 Mayıs yaklaşırken, PKK'nın seçimlere herkesten çok asıldığını belirtti. 

PKK’lı teröristlerin, hemen her gün seçimlere dair açıklama yaptığına dikkat çeken Küçük, özetle şunları kaydetti:

 

"PKK’lı teröristler hemen her gün seçimlere dair açıklama yapıyorlar. 14 Mayıs seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyorlar. Muhalefet bile bu kadar çok açıklama yapmıyor... 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK’lı terörist Bese Hozat geçenlerde HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesi için, "Değerli ve anlamlı buluyoruz" dedi. Peşinden de, "Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz" yorumunda bulundu. 

Düşünün bir PKK’lı terörist açık açık Millet İttifakı’nı destekliyor. Ama muhalefet cephesinden, “Sen kimsin de böyle konuşuyorsun” demiyor. Muhalefet bunu dese PKK’nın bütün söyledikleri çöp olacak... (…)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23