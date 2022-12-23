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Medya Cem Küçük'ten Ersan Şen'e sert tepki: Erdoğan üzerinizden...
Medya

Cem Küçük'ten Ersan Şen'e sert tepki: Erdoğan üzerinizden...

Asgari ücret ve ekonominin konuşulduğu canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük arasında sert bir tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 03:56:00 -

Ekonomik durumun konuşulduğu TV100 canlı yayınında Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük arasında sert bir tartışma çıktı.

"Kabak çekirdeğini 50 liradan 160 liraya getirenler utansın"

Şen'in, "İzlediğiniz ekonomi modeli yanlış bununla gidemezseniz. Yatırım yapıldı diyorlar. Neyle yaptın bu yatırımı, kardeşim rakamlardan konuşalım. Kabak çekirdeğini 50 liradan 160 liraya getirenler utansın. Üzerine kim alınırsa ona söylüyorum." Sözlerine tepki gösteren Gazeteci Cem Küçük, "Bunlara kimsenin itirazı yok" dedi.

"Erdoğan üzerinizden geçsin görürsün"

Şen susmak bilmeyince araya giren Küçük, "Aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Erdoğan üzerinizden geçsin görürsün. Seçimi kazansın görürsün.

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