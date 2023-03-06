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Medya Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış! Böyle ilan etti
Medya

Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış! Böyle ilan etti

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, altılı masanın dağılmasının ardından dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:22:00 -
Cem Küçük'ten dikkat çeken çıkış! Böyle ilan etti

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, altılı masanın dağılmasının ardından dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. "Hani bu masayı kimse dağıtmazdı? Hani 6 lider de masaya sıkı sıkıya bağlıydı? Hani çıkaracağınız aday 13. Cumhurbaşkanı da olacaktı?" diye soran Küçük, şunları kaydetti:

"Kaç yıldır ekranlarda, bu köşelerde "6’lı Masa'dan bir şey olmaz" diye söyledik, yazdık. “Siz anlaşamazsınız” dedik. “Hiçbir konuda net bir söyleminiz yok” diye belirttik. Bizleri nifak sokmakla suçladılar. Korkmakla suçlandık.

Peki geldiğimiz nokta itibarıyla ne oldu? Masa dağıldı. Dağılmakla kalmadı, masayı camdan aşağıya attılar! Hani bu masayı kimse dağıtmazdı? Hani 6 lider de masaya sıkı sıkıya bağlıydı? Hani çıkaracağınız aday 13. Cumhurbaşkanı da olacaktı?..

Bu masanın iki aktörü vardı: Biri CHP, diğeri İyi Parti... Diğerleri küçük partiler. İki majör parti anlaşamayınca diğerleri arada kaldı. Şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar. (…)"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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