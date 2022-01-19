Cem Küçük'ten Davutoğlu ve Babacan'a zor soru

Cem Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla dile getirdiği "Ülkemizdeki Suriyeli göçmenleri davul zurnayla ülkesine göndereceğim" vaadiyle ilgili CHP'nin ittifak ortağı Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ne düşündüğünü sorguladı. Söz konusu ikilinin göçmen ve mültecilerin Türkiye'de kalmasından yana olduğuna işaret eden Küçük, "Şu halde Kemal Bey'e itirazları olacak mı?" diye sordu. İşte, Cem Küçük'ün Türkiye gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Millet İttifakı parlamenter sisteme dönmekte kararlı. Gerçi bunu nasıl yapacaklarını açıklamıyorlar ama döneceğiz diyorlar. En az 368 vekilleri olması lazım ki, referanduma gitsin. Veyahut 400 vekil bulup anayasa değişikliği Meclis'ten geçsin. Bu arada Cumhurbaşkanı da kendilerinden olmalı.

İttifakın henüz bir adayı yok. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi partilerle beraber mi hareket edecek, orası muamma. Ekrem İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez.

Millet İttifakı’nın uygulayacağı politikayı zaten bilmiyoruz. Ne var ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir yıldır bütün açıklamaları kendisinin aday olacağı yönünde. Çünkü aday olmayacak biri bu kadar net konuşmaz.

Kemal Bey'in dünkü grup konuşmasına bir bakalım... Söyledikleri kendi vaatleri: “İktidarı kaybetmeden yolsuzluk dosyalarını nasıl yok ederiz, diye düşünüyorlar. Feriştahı gelse yok edemezsiniz. Biz kul hakkının hesabını sormazsak niye iktidar oluyoruz. Kul hakkını, garip gurebanın hakkını hukuku savunmayacaksak, sormayacaksak biz niye iktidar olacağız...”

Tipik bir FETÖ argümanı. “Gün gelir hukuk size de lazım olur.” Yani Kemal Bey 17-25 Aralık ve diğer birçok konuda hükûmete hesap soracağını söylüyor.

Sürekli vadettiklerinden biri ülkemizdeki Suriyeli göçmenleri ülkesine göndereceğini söylemesi. İki gün önce de aynı sözleri tekrarladı. Hepsini davul ve zurnayla ülkesine göndereceğiz deyip duruyor. Mesela ittifak ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu bu konuda ne düşünüyor? Onlar göçmen ve mültecilerin ülkemizde kalmasından yanalar. Kemal Bey'e itirazları olacak mı? (...)"