Cem Küçük'ten çok sert tepki: Ya aptal bir piyon ya da kullanışlı bir akılsız

Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanan sözde gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi. "Ülkemizin Cumhurbaşkanının ve İstihbarat Başkanının kimlik bilgisini servis eden kişi ya aptal bir piyondur ya da kullanışlı bir akılsızdır! Bunun, yanına kâr kalacağını sanan kişi düpedüz zekâ sorunu yaşıyordur" diyen Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Sosyal medyada çok tuhaf tipler mevcut. Attığı tweet üç yüz, beş yüz beğeni alınca kendinden geçen tipler var. Hiçbir gazetecilik ya da yazarlık geçmişi olmayan yeni dönemin lümpenleri bunlar...

Bunlardan bir tanesi de ne işe yaradığı bilinmeyen İbrahim Haskoloğlu diye biri!.. Dış politika tweetleri atan ya da insanların hoşuna giden paylaşımlarda bulunan bu şahsın kritik anlarda ne yaptığı önemli.

Ne zaman Türk devletiyle alakalı kritik bir şey olsa İbrahim Haskoloğlu tuhaf bir tavır takınıyordu. Aslında güvenlik bürokrasisinin radarına takılmıştı Haskoloğlu.

Ekonomiyle ilgili uzun zamandır hükûmete yakın yazarların söylediklerini çarpıtmakla meşguldü. Twitter sayfasını insanları galeyana getirmek için kullanıyordu. Tarafsız duruyordu ama değildi. Bir gün baltayı taşa vuracağı belliydi. Vurdu da!..

12 Nisan'da sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Haskoloğlu, “Yaklaşık 2 ay önce bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hâlâ da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dâhil” ifadelerini dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlikleri paylaştı.

Ülkemizin Cumhurbaşkanının ve İstihbarat Başkanının kimlik bilgisini servis eden kişi ya aptal bir piyondur ya da kullanışlı bir akılsızdır! Bunun, yanına kâr kalacağını sanan kişi düpedüz zekâ sorunu yaşıyordur...

Haskoloğlu sağda solda kendisine esrarengiz hava veren biri. Önemli adam havasında geziyordu. Dün sabah gözaltına alındı...

İstihbarat ve polis bu şahsın bağlantıda olduğu kişilere tek tek bakıyor. Ha, FETÖ’cü değil. Ama birilerinin maşası olduğu muhakkak.

“Ben ne yapsam yanıma kâr kalır. Ben önemli biriyim” havalarına girersen İbrahim Haskoloğlu’nun yaşadıklarını tecrübe edersin!..

"Türk devletiyle dalga geçeyim, sosyal medyadan istediğim ayarı çekerim" diyenler Haskoloğlu’ndan ders alsın. Nitekim İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikâyette bulundu.

Sanıyorum bundan sonra sosyal medyadan caka satamayacaktır! Saçma sapan algılar yapmayacaktır.

Haskoloğlu nezdinden genç arkadaşlara tavsiye: Hem AK Partili hem CHP’li olunmaz. "Benim devlet içinde etkili arkadaşlarım var" türü hava atılmaz. Öyle hava atan adamın forsunu iki dakikada indirirler!

Son not: Sosyal medyadan istediğiniz gibi atıp tutabilirsiniz. Ama millî güvenlik ve terör konularında ihlalde bulunursanız buranın "muz cumhuriyeti" olmadığını anlarsınız!.."