Cem Küçük'ten bomba yazı! O hadsiz askerlere çok fena saydırdı

Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun'un, yayımladığı emirle fabrikadaki personel ve ailelerine sakal ve başörtüsü yasağı koyduğunu, 30 Ağustos töreninde de Tokat’ta rütbeli askerlerin Vali Numan Hatipoğlu’nun elini sıkmadığını hatırlatan Cem Küçük, "Ben hükûmetin yerinde olsam bu olayların perde arkasını iyice araştırırım. Birkaç münferit olay deyip geçmemek lazım. Hâlâ böyle subayların olması bile kaygı verici" dedi. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"28 Şubat’ın üzerinden 25 sene geçti. Askerî vesayet geride kaldı. Başörtü yasakları bitti. Toplumda büyük bir rahatlama oldu. "Artık din düşmanları devlette olmaz" diyorduk.

Ancak son iki olay soru işaretleri ortaya çıkardı!.. Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayımladığı emirle fabrikadaki personel ve ailelerine sakal ve başörtüsü yasağı koydu. MSB bu albayı açığa aldı...

30 Ağustos töreninde de Tokat’ta rütbeli askerler Vali Numan Hatipoğlu’nun elini sıkmadılar... O subaylar görevden alındı.

Görevden almalar olumlu. Tartışılması gereken başka konu var: Nasıl oluyor da bu askerler başörtüsü yasağı uygulamaya kalkıyor ya da valinin elini sıkmıyor? Cesaret nereden geliyor, belli değil. Böyle hareketlerin gizli kalmayacağını biliyorlar. Buna rağmen "kamikaze" gibi bunu yapıyorlar!..

Bu iki olayın detaylarına bakmak lazım. FETÖ vb. bağlantıları var mı, mutlaka inceleniyordur. Eğer FETÖ yoksa ve klasik din düşmanlığıysa o zaman da ciddi sorun var demektir...

Ben hükûmetin yerinde olsam bu olayın perde arkasını iyice araştırırım. Birkaç münferit olay deyip geçmemek lazım. Hâlâ böyle subayların olması bile kaygı verici..."