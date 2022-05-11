Cem Küçük'ten bomba dolar yazısı

Son günlerde dolarda yaşanan hareketliliğe değinen Cem Küçük, kurun mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. "İnşallah dolar yukarı çıkmaz. Çıkarsa her şey zamlanacağı için millet perişan olur. Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım. Yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık" ifadelerini kullanan Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının çeşitli sebepleri var. Bunları çok tartıştık burada. Elbette pandeminin de büyük etkisi oldu.

Rusya’nın Ukrayna'yı işgali de yüksek enflasyona az da olsa tesir etti. Ama esas sebeplerden biri 7-8 TL civarındaki doların 22 Aralık 2021’e kadar bir ara 18 TL’yi görmesiydi. Sonra devreye Kur Korumalı Mevduat Programı alındı ve dolar 13 liraya kadar indi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber 14,50 sınırına kadar geldi. Bunları anlıyoruz. Dolar 7-8 TL de olmaz. O zaman ihracat yapmanın bir anlamı yok. Türkiye’de herkes bir ara "döviz bir yerde dursa" diyordu. 4 aydır duruyor döviz.

Ancak birkaç gündür, önce 15 sınırını geçti ve hatta 15,25 oldu. Dövizin artması Türkiye’de iğneden ipliğe her şeyin zamlanması demek.

Dış ticaret açığımızın en büyük sebebi 55 milyar dolarlık enerji maliyeti. Zaten onu kapatsak pek sorunumuz kalmıyor. Döviz yeniden artarsa benzin, elektrik, doğalgaz yeniden zamlanacak demek.

Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, Kur Korumalı Mevduatla (KKM) ilgili rakamları paylaştı. Ondan aktarıyorum:

“22 Nisan itibarıyla KKM 782 milyar TL'ye ulaştı. Kur Korumalı Mevduata baktığında bireylerde 8 milyar dolar, tüzelde 11 milyar dolarlık bir yabancı paranın TL'ye geçtiğini görüyoruz. Bizim bilançolarımızın pasifinde mevduat ve öz kaynaklarımız var. Bizim mevduatın yapısında yabancı para çok ciddi anlamda artmıştı. KKM ile TL likidimiz arttı. Merkez Bankası’yla SWAP yapıyorduk. Bunun bir maliyeti vardı. KKM ile likidimiz oldu. Merkez Bankası net rezervinin Kur Korumalı Mevduat ile 9 milyar dolar arttığını görüyoruz.”

Alparslan Bey, kurun yukarı doğru hareketine de değindi. “Özellikle Kur Korumalı Mevduat gibi enstrümanlar dolayısıyla kurda çok yukarı hareket beklemiyorum, bu seviyelerde hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutlarla ilgili açıkladığı 2. Paket de döviz ve altınla alakalı. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için bu paketten yararlanılabilecek. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor...

Erdoğan, bu paketin bir amacını da "döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmek" olarak açıkladı. Eğer bu 2. Pakete ilgi olursa döviz biraz daha geriler.

Bekleyip göreceğiz. İnşallah dolar yukarı çıkmaz. Çıkarsa her şey zamlanacağı için millet perişan olur. Ne yapıp edip dövizi stabil bir çizgide tutmak lazım. Yoksa halka da bir şey anlatılmaz artık.

Ayrıca enflasyonun hızla aşağı çekilmesi lazım. Yani milletin bir rahatlama hissetmesi gerekiyor. Enflasyon artmaya devam ederse milletin alım gücü iyice düşer. İlkbaharda rahatlama dendi, yaz oldu. Sonbahar derken kış gelir. Derken tekrar ilkbahar ve sandık milletin önüne gelir.

Hükûmet açısından Allah’tan, 6 ayrı sesin çıktığı ve kendini imha etmekte mahir muhalefet var. Kale boş ama muhalefette gol atacak adam yok! Baştan aşağı yeteneksizlik abidesiler. Tek foto ile kendini bitiren bile var..."