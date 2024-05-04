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Medya Cem Küçük’ten bomba “AK Parti” çıkışı! Bence geç kalıyorlar, hemen bunu yapmalılar
Medya

Cem Küçük’ten bomba “AK Parti” çıkışı! Bence geç kalıyorlar, hemen bunu yapmalılar

Yeniakit Publisher
2024-05-04 12:25:00 -
Cem Küçük’ten bomba "AK Parti" çıkışı! Bence geç kalıyorlar, hemen bunu yapmalılar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı." diye yazdı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı." diye yazdı.

Mayıs ayı ve sonrasında değişim olacağının söylendiğini kaydeden Küçük, "AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir." yorumunu yaptı. Halkın gündeminin ekonomi ve emekli maaşları olduğunun altını çizen Küçük, "Başka gündem yok. Önce ekonominin düzelmesi şart. Sonra teşkilatlar geliyor. Acilen oraya da el atılması şart. Kastamonu, Amasya, Kütahya, Adıyaman, Kilis, Afyon, Uşak, Şanlıurfa gibi illerde bence değişiklik lazım. AK Parti bütün illeri masaya yatırmalı. Geç kalırsa ekonomi düzelse bile sıkıntı yaşayabilir." değerlendirmesini yaptı.

 
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