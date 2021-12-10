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Ekonomi Cem Küçük’ten asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz
Ekonomi

Cem Küçük’ten asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, bugünkü yazısında "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:54:00 - 2021-12-10 17:49:51
Cem Küçük’ten asgari ücret çağrısı: Bu rakamdan aşağısı kurtarmaz

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesinde bugün yayımlanan yazısında asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Cem Küçük, "Asgari ücrette 4 bin TL’den aşağısı kurtarmaz" başlıklı yazıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

" Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta rakam şekillenecek. Böylece asgari ücretin biraz üzerinde maaş alanların durumu da düzelebilir.
Hayat pahalılığı ortada. Yüksek enflasyon herkesin kabul ettiği bir gerçek. Enflasyon ortalama yüzde 22 dense de yeme içme sektöründe, gıdada yüzde 50, hatta üzerinde olduğunu biliyoruz.

İğneden ipliğe her şeye zam geldi. O bakımdan asgari ücretin alt gelir grubu vatandaşlarımızı tatmin etmesi gerekir. Bunun için de en az 4.000 TL verilmesi gerekir.

3.500-3.700 gibi rakamlar kurtarmaz. Ülkede ciddi geçim derdi başlar. 4.000 lira en azından, az da olsa nefes aldırır. Hükûmetimizin bunu iyi irdelemesi lazım.

Tabii ki işvereni de düşünmek gerekir. Onlara da maliyet biniyor. Belki işvereni vergi yönünden hafifletmek lazım. Üstündeki yükü almak lazım. Yani bir tarafı rahatlatayım derken diğer tarafı da boğmamak lazım.

Öte yandan bir de emekliler var... 2.000, 2.300, 2.500 TL gibi emekli maaşı alanlar var. Bunları da düzeltmeli. En azından makul seviyelere çıkarmak gerekiyor. Halkı fakirliğe düşürmemek, enflasyona ezdirmemek lazım."

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Yorumlar

fetösavar

doğru da, bu bi zamanların özallı dönemlerini hatırlattı. memurlar maaş zammını dörtgözle beklerdi. yüzde oniki.. ama bir ay sonraki elektrik faturası yüzde on üç zamlı... yani değişen birşey olmazdı, hatta kemerler bir delik daha sıkılırdı... onbin lira olsa en fazla üç ay sonra o onbin lira bugünün üç binlirasına denk gelir...
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Önce sen uyan

Amaç zaten insanları fakirleştirmek, özgürlüklerini kısıtlamak, hareket alanını daraltmak, eve kapatmak, sonunda üzerinize çullanıp hepinizi grafen oksitlerle aşılamak ve şeytani küreselcilerin köleleri haline getirmek vs. vs. vs. desek de siz 'Bunlar komplo teorisi' diyecek ve bize inanmayacaksınız. 2020'de ayın 11'inde bu ülkede Bill’in Kurulu tarafından bir darbe yapıldı. Bunun farkında mısınız? Yook neden olasınız ki! Pandemi ilan edilerek ve sokağa çıkma yasağı getirilerek bu süreç bir kaç Bill'im adamı tarafından Bill'imsel olarak başlatıldı. Halen bu Bill'im adamları ve Bill'im Kurulu tarafından organize edilip yönetiliyor. Kırmızı olan bütün şehirleri grafen oksitlerle iğneleyip mavileştiriyorlar. Kırmızı ve Mavi neyin simgesi hiç düşündünüz mü? Yook neden düşünesiniz ki! 11 Mart'ta koronanın Türkiye'de görüldüğü açıklandı 11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı getirildi. Neden 11 diye hiç düşündünüz mü? Bu başlangıç bu darbe bizim 11 Eylül'ümüz müydü yoksa diye hiç düşündünüz mü? Yoook niye düşünesiniz ki! TL'nin değeri düşürülerek, mallar piyasadan çekilip enflasyon, yokluk, fakirlik pompalanarak yola devam ediliyor. Bütün bunları yapanlar, TLnin değerini düşürenler neden aynı oranda maaşları yükseltip kendi yaptıklarını boşa çıkarsınlar ki. Bu kendi amaçlarına ters düşer. Size Eski Normalleri unutun demediler mi? Yeni Dünya Düzeni, Yeni Normal işte bu. Hem durun daha yeni başlıyoruz bunlar sadece 'kemerleri bağlayın' uyarısıydı... Size doğruları anlatmaya çalışanlara karşı satılmış medyaya inanıp da 'siz kafayı yemişsiniz, bunlar Komplo Teorileri' derseniz, aklınızı kullanmazsanız ve her şeyi sorgulamazsanız... Aklınızı kullandığınız, düşündüğünüz, sorguladığınız kadar insansınız, insan gibi yaşamayı hak edesiniz, yoksa sizi akletmeyen, düşünmeyen sürüngenler gibi süründürürler, insan gibi yaşatmazlar! Olanları düşünmek, sorgulamak ne kadar da zor geliyor size değil mi? Çünkü gerçekleri anlarsanız değişmeniz gerekecek oysa bizi komplocu diye suçlamak daha kolay.
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