Cem Küçük vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ekonomiye dair açıklamalarını eleştirdi. "Şöyle faizler yüzde 60 olsa, bunlar da faizden büyük paralar kazansalar ağızlarını açarlar mıydı acaba? Dertleri eskiden olduğu gibi faizden para kazanmamaları. Gecelik yüzde 7500 faiz aldıkları günleri özlüyorlar" ifadelerini kullanan Küçük, "O devirler geçti" deyip şunları kaydetti:

"TÜSİAD’la ilgili şimdiye kadar en az on yazı yazmışımdır. Hepsi de olumsuz. Zengin ve sadece kendi çıkarlarını koruyan bu iş insanları derneği bir zamanlar ekonomi dışında her şey hakkında açıklama yaparlardı!..

1970’lerde istediklerini yapmadı diye Başbakan Ecevit’i gazete ilanlarıyla düşürmek istemişlerdi. Turgut Özal iktidara geldiğinde askere koşup şikâyet eden bunlardı.

Hepsi zengin olan bu iş insanları topluluğu bu milletin sırtından milyarlar kazandılar ama zor zamanlarda hiç riske girmediler. Başarılı her askerî darbeyi desteklediler. İstediklerini aldıkları hükûmetleri kolladılar. İstedikleri olmadığında perde arkasında her türlü alavereyi çevirdiler...

Gençlere hatırlatalım, 2001 krizinde önemli bir kısmı TÜSİAD üyesi ilk 500 büyük şirketin çoğunun faaliyet geliri faizdendi, üretimden değil. Gecelik faizlerin yüzde 7500 olduğu zamanlardı. Birkaç ayda faizle bu TÜSİAD’çılar hazineyi boşaltmışlardı. Geçenlerde öldü, dönemin Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel bunun şahidiydi.

2002'den sonra Türkiye’nin hızlı kalkınmasıyla bu iş insanları da servetlerine servet kattılar. Sayın Erdoğan’ın liderliğinde TÜSİAD’çı iş insanları 50 kat, 100 kat büyüdü. Tam 19 sene parayı koyacak yer bulamadılar.

Geçen seneden beri ekonomi sıkıntıda. TÜSİAD hemen hükûmete akıl vermeye başladı. İşler iyiyken bir teşekkürü bile çok görüyorlardı.

Son 20 senede darbe girişimleri, muhtıralar oldu... 367 skandalı oldu... FETÖ belası oldu... PKK belası oldu. TÜSİAD tek açıklama yapmadı. Hendek olayları oldu PKK’yı kınamadılar bile.

Devletimiz Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı Harekâtı düzenledi. Tek destek açıklaması olmadı. 15 Temmuz’un yıl dönümlerinde bile bir mesaj yayınlamıyorlar. Ama PKK ve FETÖ destekçisi İsveç’e Başkan Erdoğan iki laf etti diye “aramızı bozmayalım” diyorlar. Başkan Erdoğan terör konusunda ABD’ye, Avrupa’ya, herkese çok şey söyledi.

Mesela TÜSİAD YPG’ye binlerce tır dolusu silah veren Amerika’ya tek kelime etti mi? FETÖ’yü koruyan Avrupa’ya itirazı oldu mu? Asla!..

TÜSİAD, AK Parti zamanında çok büyüdü. Ama ideolojik olarak Başkan Erdoğan’ı sevmezler. Çok da önemli değil. TÜSİAD sevse ne, sevmese ne? Türkiye’de AK Parti döneminde işler iyiyken de Erdoğan’a oy vermemişlerdir.

TÜSİAD'ın eskiden gücü vardı. Şimdi sadece parası var, gücü hiç yok! Başkan Erdoğan onlara gerekeni söyledi. Ağızlarını bile açamadılar. Hepsi kafasını kuma gömdü.

Şöyle faizler yüzde 60 olsa, bunlar da faizden büyük paralar kazansalar ağızlarını açarlar mıydı acaba? Dertleri eskiden olduğu gibi faizden para kazanmamaları. Gecelik yüzde 7500 faiz aldıkları günleri özlüyorlar. O devirler geçti.

TÜSİAD belki öz eleştiri yapar; ama hiç sanmıyorum..."