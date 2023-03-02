Cem Küçük: İYİ Parti kabul etmedi!

6'lı masa Saadet Partisi ev sahipliğinde 12. toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıdan sonra 6 genel başkanın ortak imzası ile açıklanan metinde, aday üzerinde uzlaşı sağlandığı söylense de İYİ Parti cephesinden art arda yapılan paylaşımlar işin aslının farklı olduğunu ortaya koydu.



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6'lı masa tarafından yapılan açıklamada ise, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denildikten sonra, net olmayan ifadelerle Pazartesi gününe işaret edildi:

Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.

Gazeteci Cem Küçük, açıklamanın aksine Kılıçdaroğlu'na itiraz eden Meral Akşener'in karar vermesi için toplantının Pazartesi'ye ertelendiğini söyledi:

Olay net. Beş parti Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmaya vardı. İyi Parti kabul etmedi. Meral Hanım kurmaylarıyla konuşup karar verecek. Gelen haberler İyi Partili yetkili isimlerin aynı yerde olduğunu gösteriyor.

Ümit Dikbayır'ın paylaşıp geri sildiği mesaj da Küçük'ün sözleri doğrular nitelikteydi: