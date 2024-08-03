Cem Küçük, İran'ı resmen yerin dibine soktu! Bu nasıl bir kolpacılık böyle

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İran'ın bölgedeki gücünü ve zaaflarını değerlendirdi. Küçük, İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği suikastlarda başarılı olduğunu ve İran'ın aynı karşılığı veremediğini belirtti. Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının İran'ın güvenlik zaafını gözler önüne serdiğini ifade eden Küçük, İsrail'in bölgedeki operasyonlarını başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi. İran'ın bu suikasta karşılık verememesinin büyük bir âcizlik olduğunu vurgulayan Cem Küçük, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“İran elbette sıradan, basit bir devlet değil. Bölgedeki güçlü ülkelerden biri. Aşırı abartıldığını da bir kez daha gördük. Yıllardan beri İsrail’le atışıyor. İsrail de İran’ı tehdit ediyor. İsrail bazen dediğini yapıyor ama İran aynı karşılığı veremiyor.

İsrail bugüne kadar önemli İranlı bilim insanlarını öldürdü. Muhsin Fahrizade önemli bir fizikçiydi. 2020’de yapay zekâ kullanılan bir silah ile öldürüldü. Mossad İran’da nükleer tesisleri de vurdu. Buna karşın İran benzer hamleleri yapamadı.

ABD, Kasım Süleymani’yi öldürdü. İran “Bağdat’ta ABD üslerini vurduk” dedi ama kimse ikna olmadı. Elbette bölgede her olumsuzluğu İran’a yıkmamak lazım. Filistin’e yapılan zulme sessiz kalan Körfez ülkelerini de eleştirmek lazım. Soykırıma sessiz kalan ABD ve Batı ülkeleri zaten esas suçlular.

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Hamas lideri İsmail Heniyye İran’ın başkentinde İsrail tarafından öldürüldü. Heniyye İstanbul ve Doha’da kalıyordu. Bu iki şehirde Mossad’ın ona dokunmasına imkân yoktu. Ama Tahran’a gidince yerini belli etmiş oldu. Madem İran Cumhurbaşkanı yemin töreni için geldin. Aynı gün git. İran’ın içinin güvenli olmadığı belli.

Peki bu suikast nasıl gerçekleşti? Dün New York Times’ın haberine göre Heniyye, Devrim Muhafızlarına ait bir evde kalıyormuş. Mossad oraya iki ay önce bomba yerleştirmiş. Heniyye’nin gelmesini beklemiş. Şayet bu doğruysa İran için çok vahim demek. Nasıl olur da Mossad İran’ın içine adam sokuyor ve bomba yerleştiriyor? Bu bir devlet için büyük âcizlik demek.

Bir diğer iddia ise İsrail medyasından geldi. Sky News Arabia'nın İsrailli medya kuruluşu Chanel 12'ye dayandırdığı haberine göre Heniyye'yi vuran füze İran dışından değil ülke içinden ateşlendi. Haberde İran medyasının verdiği bilgilerin analiz edildiği ve saldırının uçaktan atılan bir füze ile gerçekleştirilmediği sonucuna varıldığı ileri sürüldü.

İsrailli Kanal 10 ve İsrael National News haber siteleri de saldırının İsrail yapımı Spike füzesi ile yapılmış olabileceğini dile getirdi. İsrailli Rafael firması tarafından üretilen anti-personel ve tanksavar füzesi olan Spike'ın 25 km menzili bulunuyor. Spike füzeleri omuzdan atılabilecek şekilde tasarlanmalarına rağmen araçtan, denizden ya da helikopterden de atılabiliyor.

Her hâlükârda İran için durum iyi değil demek. Resmen kâğıttan kaplan ya da kolpa devlet dersek yanlış olmaz. Bir devletin bu kadar zaaf göstermesi olacak iş değil.

İsrail Lübnan’da da İran’ı yener, başka yerde de. Gereğinden fazla iddialı olmak iyi bir şey değil. Neticede güç kendini, kullandığında belli eder, bağırınca değil.”