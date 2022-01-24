Cem Küçük, "İnsan az mert olur" deyip isyan etti!

Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a alçakça hakaret eden, ancak polis ve savcının karşısına çıkınca anında kıvırıp süt dökmüş kediye dönen sözde gazeteci Sedef Kabaş'ın şahsında sol zihniyetin karaktersizliğini gözler önüne serdi. "Bunların hepsi böyledir. Bütün yürekleri savcı ve polisi görene kadar" diyen Küçük, "İnsan az mert olur" ifadelerini kullandı. İşte Türkiye gazetesindeki o yazı:

"Biri çıkar, çocuklara Kur'ân öğretilmesini "Orta Çağ zihniyeti" olarak yorumlar. Müslümanlara doğrudan hakaret eder ama baskın çıkmaya çalışır...

Diğeri çıkar, "başörtüsü şeriat isteyenlerin üniformasıdır" der. “Ben başörtülü hâkime güvenmem” diye açık açık dindarlara söver...

Başkası köpek gezdiren adam videosu atar. Cumhurbaşkanımıza açık açık alçakça benzetme yapar. Tepki görünce videoyu kaldırır...

Bir diğeri şehit yakınının bacısına söver. Akrabalarına gazeteciyi dövdürür. O da baskın çıkar...

Bu saydıklarım yakın zamanda muhaliflerin yaptıkları ve söylediklerinden bazı bölümler. Daha çok var ama bunlar sadece özet...

Üç gün önce Sedef Kabaş isimli kendisine iletişimci diyen ama iletişimin 'i’sinden anlamayan tip Cumhurbaşkanımıza doğrudan hakaret etti. Dediği laf bu: “Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur."

Cumhurbaşkanımıza doğrudan aşağılıkça benzetme yapacaksın, sonra da kıvıracaksın. Sedef Kabaş mahkemede “Sayın Cumhurbaşkanını hedef alarak kullanmadım" demiş. İnsan az mert olur! Sonra polis ve savcının karşısında süt dökmüş kediye dönüyorsun.

Üstelik Kabaş geçmişte Cumhurbaşkanımıza hakaretten 11 ay hapis cezası almış biri. Zerre akıllanmıyor. Zoru görünce de "O bir Çerkez atasözü" diyor. Sadece Kabaş değil bütün muhalifler söz birliği etmişçesine atasözü deyip savunmaya geçiyorlar. Ne dediği o kadar açık ki. Ama bunların hepsi böyledir. Bütün yürekleri savcı ve polisi görene kadar.

Kabaş’ın işlediği suç, Türk Ceza Kanunu'nda, "Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar" bölümünde yer alıyor. TCK'nın 299'uncu maddesinde, Cumhurbaşkanına alenen hakaret eden kişinin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı kaydediliyor.

Aynı Sedef Kabaş 17-25 Aralık’ta FETÖ’cüleri aleni desteklemiş biri.

Zaman ve Bugün TV’nin en büyük destekçisiydi... Sultanahmet Meydanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı sonrası da Sedef Kabaş, terörü destekleyen tweetler atmıştı: “İstanbul'da patlama. Terör adım adım. İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ’nün en büyük kumpaslarından MİT tırları olayında FETÖ’ye destek veren Sedef Kabaş’tı. Fuat Avni’yle kankalığı ayrı bir soru işareti... İşte savundukları Kabaş bu.

Fuat Oktay’ın dediği gibi; “Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa yanlış demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur.”

İki konu daha var. Birincisi niye tek bir muhalif bile Kabaş’ın yaptığı yanlış diyemiyor. İkincisi niye bu tür olaylar hep Uğur Dündar’ın programlarında oluyor. Ve Dündar’la orada bulunan diğer konuklar araya girip, “Bu ifade yanlıştır” demiyorlar!.."