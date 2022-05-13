Cem Küçük, "Bu, tamamen aldatmaca" deyip üstüne basa basa uyardı

Cem Küçük, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezasının Yargıtay’da onanması üzerine muhalif isimlerin yazdığı skandal yazıları aktarıp "Bunların helalleşme çağrısına kanmayın" dedi. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir ara helalleşme çağrısı yaptı. CHP’nin bugüne kadar istediği oyu alamamasında kendilerinin suçu olduğunu kabul etti.

Darbelerle hesaplaşma, başörtü konusunda çıkış yaptı Kemal Bey. Ama CHP’nin bazı kanadı bunu hoş görmedi. Ne demek helalleşme dedi? Hesap soracağız dediler. Devr-i sabık olacağını ima ettiler.

İşte bir Gezi üzerinden gördük ki, muhalefet helalleşme değil intikam istiyor!.. Demokrat asla değiller. AK Parti ve MHP cenahına hesap sorulmasını istiyorlar.

Hükûmet cephesinin bu durumu iyi görmesi lazım. Kabataş olayında dahli olanların tutuklanmasını istiyorlar.

Hükûmeti tek adam ya da otoriterlikle suçlayanların hepsi darağaçlarını kurmuş bile. Kutuplaştırmadan şikâyet edenler kutuplaştırmanın âlâsını yapıyorlar. Hukuk geldiğinde göreceksiniz diyorlar.

Şu lafı en çok FETÖ’cüler kullanıyor: “Bir gün hukuk size de lazım olacak.”

Sürekli bir korkutma ve intikam isteği var. Tabii kimi neyle suçlayacaklar belli değil.

6’lı masanın ortakları Saadet, Deva, Gelecek Partileri umarım olan biteni görüyordur... Hesap soracağız naralarına kayıtsız kalmıyorlardır.

Her akşam muhalif kanallarda hükûmet tarafına tam bir küfür ve hakaret var. Hükûmeti ve Erdoğan’ı savunan herkesi hain ilan ediyorlar.

Artık 6-7 Ekim olaylarının katili Demirtaş bile ekranlarda demokrasi savunucusu olarak ilan ediliyor. HDP sanki PKK’nın siyasi kanadı değil de normal bir partiymiş gibi davranıyorlar.

Aylardır, yıllardır demokrasi diyen muhaliflerin asla böyle bir kaygısı olmadığını her gün görüyoruz.

Seçimlere 1 yıl var. Seçimler olup bitince hesap soracaklar. Yok diyorlar ama istedikleri bu.

Dün Canan Kaftancıoğlu’nun cezası Yargıtay’da onandı. Muhalif isimler neler yazmış bir bakın. Hatta o isimler son bir haftada beğenmedikleri bir yazar Gezi'ye çağrıldı diye neler söyleyip yazdılar gördünüz.

Bunların helalleşme çağrısına kanmayın. Tamamen aldatmaca!.."