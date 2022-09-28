Cem Küçük, "Alçaktan başka bir şey değildir" deyip saydırdı! Ağzına geleni söyledi

Terör saldırısında PKK’yı değil de devleti suçlayanların alçaktan başka bir şey olmadığına dikkat çeken Cem Küçük, "PKK’yı bu saatten sonra kimse kurtaramaz" dedi. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Neredeyse 40 yıldır PKK terör örgütüyle uğraşıyoruz. Askerlerimiz, polislerimiz, vatandaşlarımız bu vatan için şehit oldular. Milyarlarca dolar para terörle mücadeleye ayrıldı.

Bizden toprak alıp vatanımızı bölmek isteyen PKK tek bir karış toprak bile alamaz.

Sınır ötesinde her gün güvenlik güçlerimiz operasyon yapıyorlar. Terörü yerinde imha ediyorlar. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra güvenlik konseptimiz değişti. Kendi İHA ve SİHA’larımızla, geniş istihbarat ve saha çalışmalarımızla teröre nefes aldırmıyoruz.

Bu kadar başarılı işler yapmak elbette birilerinin moralini bozacaktır. Başta HDP’nin... PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin tavrı açık. Sırtını PKK’ya dayamışlar. Selahattin Demirtaş güya şiddetin her türlüsünü kınıyor. Klasik laf ebeliği... PKK’yı kınasana önce! Şehit polis memurumuz Sedat Gezer’e bir başsağlığı dilesene... HDP’den PKK’ya tek itiraz var mı? Neymiş, şiddetin her türlüsüne karşılarmış. HDP’ye göre devletimizin PKK’ya yaptığı haklı operasyonlar da şiddete giriyor...

CHP de artık PKK konusunda HDP’yi eleştirmelidir. “HDP’nin şu kadar oyu var” algısıyla bu işler yürümez. HDP’ye oy veren seçmen başka PKK’yı destekleyen HDP’nin kurumsal kimliği başka. Sırf seçimlerde oyunu almak için HDP’ye ses çıkarmamak millet nezdinde ters tepecektir.

Amerika aleni olarak PKK/YPG’ye silah vermeye devam ediyor. Zaten cesareti de oradan alıyorlar. Ama nafile. Türkiye artık PKK ve diğer terör örgütlerinin kökünü kazıyor. NATO üyesi ülke olarak NATO’dan hiçbir destek görmeden bunu yapıyoruz. O yüzden PKK’yı bu saatten sonra kimse kurtaramaz. PKK tarihin çöplüğüne gidecektir...

Avrupa Birliği PKK’nın ne olduğunu biliyor ama onu himaye etmeye devam ediyor... Avrupa’da rahat rahat gezmeye devam ediyorlar. Para toplayıp milleti haraca kesiyor PKK...

Anayasa Mahkemesi de HDP dosyasını bir an önce görüşmelidir. Terörün siyasi ayağı da olmaz! Elbette suç bireyseldir anlayışıyla hareket edilmelidir. AYM artık hukuken gerekeni yapmalıdır.

Bir de bu süreci 7 Haziran-1 Kasım 2015 dönemine benzetenler var. Yani “Devlet kasıtlı olarak bu terör saldırılarına izin veriyor”, “Bu durum Cumhur İttifakı’na yarıyor...” tarzı yorum yapanlar da olsa olsa PKK’yı aklıyordur. Terör saldırısında PKK’yı değil de devleti suçlayanlar alçaktan başka bir şey değildirler. Bu da böyle biline!.."