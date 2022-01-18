Cem Küçük AK Parti'nin sonbaharda yapacağı hamleyi açıkladı! EYT...

Cem Küçük, TGRT Haber'de sabah sunduğu haber programında hükümet kanadından gelen EYT açıklamasını değerlendirdi.

TGRT Haber'de ekrana gelen sabah programını sunan Cem Küçük, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun EYT'lilere yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Geçtiğimiz gün konuk olduğu bir programda gelen soru üzerine Emin Akbaşoğlu, "İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

"Bahar aylarında..."

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun açıklamalarını ele alan Cem Küçük, "Bahar aylarında bununla ilgili haber gelir. AK Parti önce 3600 Ek göstergeyi çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için. Ondan sonra da Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelecek gündeme. Bununla ilgili bir çalışma olacak. " değerlendirmesinde bulundu.