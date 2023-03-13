Cem Küçük, adeta tokat manyağı yaptı! Böyle bahane mi olur?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Tayyip Erdoğan'a her seçimde yenilen muhalefetin ortaya attığı bahaneleri tek tek sıraladı. Küçük, "Ne bahanelere sarıldılar, hiçbiri olmadı" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"En son bahaneleri deprem olunca Erdoğan seçimleri iptal edecek iddiasıydı. Elbette Erdoğan’ın seçimleri iptal edeceği yoktu ama muhaliflerin, “Sakın seçimleri iptal etmeyin ha” türü haykırışları duyuldu.

Son 21 senedir her seçimde perişan olan muhalifler komplolara inanmaya da meraklı oldu. Size son yıllarda neler dediler bir özetleyeyim...

İlk iddiaları Erdoğan ne olursa olsun kaybedeceği seçime girmez. Yani bu kadar seçim yapıldı, Erdoğan hiçbirini ertelemedi. 2009’da yüzde 39’a düşmüştü oyu AK Parti’nin. 2019’da da büyükşehirler kaybedildi. Dolayısıyla bu iddia boşa düştü...

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Diğer bir saçma ve uçuk söylem Erdoğan’ın seçimi kazanmak için savaş çıkartır iddiası... Seçime 62 gün var. Kimseyle savaş çıkmadı. Türkiye herhangi bir ülkeye savaş da ilan etmedi. (…)"