Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Formula 2'nin dokuzuncu ayağında, seriye bu yıl sonradan eklenen Fransa Le Castellet'te yarışacak. Ay-yıldızlı sporcu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 22-24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek dokuzuncu ayağında Paul Richard Pisti'nde mücadele edecek. Fransa'daki yarış, yarın TSİ 12.35'te sıralama turlarıyla başlayacak, 23 Temmuz Cumartesi ise TSİ 19.00'da sprint yarışı gerçekleştirilecek. Cem Bölükbaşı, 24 Temmuz Pazar günü ise TSİ 10.35'te ana yarışa çıkacak.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, Fransa'dan sonra Formula 2'nin 10. ayağında ise 29-31 Temmuz tarihlerinde Budapeşte'de yarışacak. Peki, Cem Bölükbaşı kim kaç yaşında?

Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında?

Cem Bölükbaşı 9 Şubat 1998'de İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı. Cem Bölükbaşı I-Racing‘de 80.000 kişi içerisinden ilk 35’e girince dikkatleri üzerine çekti. World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı. F1 Esports’da 70.000 kişi arasından ilk yirmiye kalan genç sporcu Fernando Alonso takımına seçildi. 2017’de Abu Dabi’de dünya beşincisi, 2018’de Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikincisi oldu. Borusan Otomotiv Motorsport’un desteği ile ilk uluslararası yarışına katıldı. 4 Haziran 2019’da gerçek piste çıkan Cem Bölükbaşı klasmanındaki sıralamada 3. ve yarışta da 5. oldu. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

Cem Bölükbaşı, 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamına çıktı ve toplamda 61 puan kazanarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışmaktadır.