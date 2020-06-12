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Aktüel

Çeltik’de “Hoş geldin bebek” projesi

Konya’nın Çeltik ilçesinde “Hoş geldin bebek” projesi hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:40:32 -
Çeltik’de “Hoş geldin bebek” projesi

Konya’nın Çeltik ilçesinde “Hoş geldin bebek” projesi hayata geçirildi.


Çeltik Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı ürünler yer alıyor. Ürünler, korona virüs nedeniyle ev ziyaretleri gerçekleştirilmeden, maske ve eldiven kullanan görevliler tarafından kapıda teslim ediliyor. Projeyle ilgili konuşan Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe, "Yaptığımız her hizmet bu yavrularımızın geleceği içindir. Yavrularımızın vatana millete hayırlı hizmetler getirmesini diliyorum" dedi.

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