Çeltik tarlasında yapılana bakın! Resmen balık akıyor balık

Bangladeş, Malezya, Kore, Endonezya, Filipinler, Tayland, Çin ve Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinde pirinç çok önemli bir geçim ve yiyecek kaynağı.

Bu ülkelerde pirinç tarlalarda balıklarla iç içe yetiştiriliyor. Balıklar pirince hiçbir zarar vermezken aksine pirincin verimini azaltan zararlı otları ve böcekleri yiyor.

Ayrıca artıkları gübre görevi görüyor ve %100 doğal pirinç yetişiyor.

Pirinç hasadından önce balık hasadı yapılıyor. Elle toplanıyor. Bir kısmı da tarlanın belirli yerlerinde açılan kuyularda korunuyor.

Çeltik tarlasının ortasında su için inşa edilmiş 2-3 kanal bulunuyor. Bu kanallar tarlayı bir noktada dikey ve yatay olarak bölüyor. Hemen hemen bütün çeltik tarlasının bir veya iki girişi ve çıkışı bulunuyor..

Bu tarlalar da gübreleme, temel olarak kümes hayvanı bırakma, inek gübresi ve pirinç kabukları, evdeki kül gibi organik gübrelemeye dayanıyor. İki haftada bir 50 m2 10 kilo inek gübresi serpiliyor. Çeltik ve balık yetiştirme döneminde, tüm çeltik tarlasında kimyasal böcek ilacı ve gübre kullanılmıyor.

Hasattan sonraki saman yabani otlar ve pirinç sapları de ek gübreyi oluşturuyor.

Çeltik dikimi oralarda şubatta başlıyor, hasadı da eylül ve ekim aylarında yapılıyor. Balık hasadı tamamlandıktan sonra çeltik hasadı başlıyor.

Hasatta ilk önce su, çıkış borusundan boşaltılıyor ve böylece balıkların ve çeltik alanının orta kanalında biriken sular çekiliyor.

Çeltik üretimi, 3500-4500 Kg/ha arasında değişiyor. Balık üretimi ise bütün mevsim devam ediyor. Belirli büyüklüğü ulaşan balıklar, geciktirilmeden taze, canlı olarak pazara gönderiliyor..