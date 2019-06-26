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Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:40
Celsus’ta İtalyan esintileri yankılandı

İlham veren kent Selçuk Efes mükemmel bir müzik ziyafetine daha ev sahipliği yaptı. 33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan ezgileri yankılandı. Dünyaca ünlü sanatçı Maria Mainini (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D’alanzo (Piyanist) sanatseverlere İtalyan opera dağarından lirik eserler sundu.


Celsus’ta İtalyan esintilerini dinleyen isimler arasında bulunan Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Efes’te kültür sanatı filizlendiren kentin Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio; tarihi atmosferde yankılanan İtalyan esintilerin doyumsuz güzelliğini yaşadı.


33. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan Ezgileri yankılandı. Etkinlik kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Maria Mainini (Saprano), Nile Senatore (Tenor) ve Giorgio D’alanzo (Piyanist) sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.


Kısa adı İKSEV olan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 33. İzmir Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliğiyle bu yıl da sanatseverleri İzmir’in tarihi mekanlarında müzikle buluşturdu.


Kültür sanat kenti Selçuk Efes, İzmir Festivali kapsamında iki etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlk olarak Efes Odeon’da günümüz oda müziği topluluklarından Boulonger Trio, romantik döneme ait eserlerinin yanı sıra çağdaş müzik yapıtlarından da oluşan repertuvarları ile sanatseverlerin karşısına çıkmıştı. 33. İzmir Festivali’nin Selçuk Efes’te düzenlenen ikinci etkinliğinde Celsus Kütüphanesi’nde İtalyan ezgileri yankılandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:40
  1. sanat
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