Celladına aşık seçmen! Yol yok, su yok, hizmet yok… CHP’ye oy var

Türkiye, yerel seçime artık gün sayıyor. 31 Mart yerel seçimleri için saha da kıyasıya bir yarış yaşanırken medya mensupları çarşı pazar demeden vatandaşın nabzını yokluyor. Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan bir sokak röportajında ilginç anlar yaşandı.

'Yol yok suı yok'

Kendisine mikrofon uzatılan ve hangi partiye oy verileceği sorulan genç bir kadın ‘CHP’ yanıtı verdi. Bodrum’un sorunları sorulduğunda ise bodrumun en büyük sorunlarını sıralamaya başlayan kadın, “Bodrum’un en büyük sorunu su ve yol, aşırı şekilde de doğru düzgün hiçbir şey yok diyebilirim. Hizmet yok biraz ilgi yapılsa çok iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya hızla yayılan görüntüler çok sayıda paylaşım alırken, ‘Celladına aşık CHP seçmeni’ şeklinde yorumlandı.