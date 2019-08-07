0553 313 94 23

Celkanlı’dan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyaret

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kilis’in sorunlarını görüştü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:22
Celkanlı’dan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyaret

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kilis’in sorunlarını görüştü.


KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Meclis Başkanı Ökkeş Karcı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Celkanlı, yaptığı açıklamada, “Mücbir sebep hali ile biriken borçların 24 ay taksite bölünmesi durumunda memleketimizin bu yükü kaldıramayacağını, hali hazırda devam eden sınırımızdaki Suriye savaşı sebebiyle bir çok soruna gebe olan Kilis’in ekonomik anlamda bu kısa vadeli taksitlendirmenin altından kalkamayacağını, bu borçların faizsiz 60 ay taksite bölünmesini talep etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’da konunun çözümü içinCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Büyükşehir Belediyesinden memurlara bayram ikramiyesi
    1. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    2. Başkan Yüce: "Hasarlar en kısa süre..
    3. Sırbistan’da Türk vatandaşının başına..
    4. Çin'den "Hong Kong'da yaşanan 22 yılın..
    5. Lille’nin yeni transferi Yusuf Yazıcı..
    6. Bursa’da hırsızların çaldığı..
    7. Asansör sektörü temsilcilerinden..
    8. Vali Çağatay’dan 8 Ağustos mesajı
    9. CHP ve İYİ Parti'nin desteklediği..
    10. "Alaçam Esnafına Sahip Çık" kampanyası
    11. Muğla'da orman yangını
    12. Ulaşıma akıllı kavşaklarla ‘Yıldırım’..
    13. Köpekteki çok sayıda kene..
    14. Nilüfer’de yaya yolları işgâline sıkı..
    15. Aydın’da sezonun ilk kuru inciri..
    16. GÜNCELLEME - Konya'da oyuncak..
    17. Celkanlı’dan TOBB Başkanı Rıfat..
    18. Adalet Bakanı Gül: "Ekim ayında Meclis..
    19. Dr. Süren: “Çocuklarınıza kurban..
    20. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    21. BUÜ Rektörü Kılavuz:
    22. LGS'de ikinci nakil dönemi..
    23. Konya’da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8..
    24. Mezitli Belediyesi, yardımseverle..
    25. Aymutlu: "Yeni şubemizi havalimanında..
    26. Veysel Eroğlu'nun Irak temasları
    27. Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan..
    28. BB Erzurumspor 15 futbolcu ile..
    29. Polis baskınında bazada uyuşturucu ele..
    30. İstanbullular, yelken yarışlarıyla..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"