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Gündem Çelişkiye bak çelişkiye! Gürsel gider Mersin'e, Canan gider tersine
Gündem

Çelişkiye bak çelişkiye! Gürsel gider Mersin'e, Canan gider tersine

Parti içi skandallarıyla gündeme gelen CHP'de her kafadan bir ses çıkmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı tartışılan CHP'de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde partisinin adayının belli olduğunu duyururken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise bu iddiayı yalanlarcasına 'Bunu önceden belirlemek doğru değil. Böyle yapılırsa vatandaşa haksızlık olur' dedi. Kaftancıoğlu bu açıklamasıyla istemeden de olsa Gürsel Tekin'in vatandaşa haksızlık yaptığını işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 14:56:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı adayı olarak gireceği seçimlerde, Millet İttifakı'nın ise kimi aday olarak seçeceği merak konusu oldu. Daha şimdiden dağılmak üzere olan Millet İttifakı'nda her zamanki gibi farklı sesler yükseliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, adayı şimdiden belirlemenin vatandaşa haksızlık olduğunu ve bu ismin seçim sürecinin oluşturduğu ortama göre çıkarılacağını kaydetti.

Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirlemek vatandaşa haksızlık' sözleri sonrası akıllara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları geldi. Tekin, Kaftancıoğlu'nun deyimiyle 'Vatandaşa haksızlık' yaparak cumhurbaşkanı adayının belirlendiğini duyurmuştu.

CHP'de iki farklı sesin çıkması artık normal bir durum olarak yorumlanırken kimin yalan söylediği ise bilinmiyor.

 

 

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