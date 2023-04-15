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Gündem Çelişki içinde çelişki! Sadullah Ergin'in ipliği pazara çıkarıldı
Gündem

Çelişki içinde çelişki! Sadullah Ergin'in ipliği pazara çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-15 11:13:00 -
Çelişki içinde çelişki! Sadullah Ergin'in ipliği pazara çıkarıldı

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ali-Dibo CHP’den milletvekili oluyor!" başlıklı yazısında Sadullah Ergin'i gündemine taşıdı.

İşte o yazı:

Sadullah Ergin, CHP tabanına kendisini affettirmeye çalışıyor..

Derin devletin derin elemanlarına karşı 2000’li yıllarda başlatılan ve 2010’lu yıllara kadar sarkan Balyoz da, Ergenekon da, diğer operasyonlar da, gerçek suçlar üzerine düğmeye basılan, ama sulandırılan operasyonlardı..

Türkiye’de yönetimi seçilmişlere bırakmak istemeyen bir darbeci damar var..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

27 Mayıs bunun somut örneği. Hâlâ Anayasa’sı cari olan 12 Eylül darbesi bunun somut örneği.

28 Şubat darbesi bunun somut örneği.

27 Nisan muhtırası bunun somut örneği.

Başörtü yasağını kaldırmak istedi diye, AK Parti hakkında açılan kapatma davası, o kapatma davasına Genelkurmay’dan İlker Başbuğ’un verdiği destek, Anayasa Mahkemesi üyesi ile yaptığı gizli görüşme, bunun somut örneği..

....YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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