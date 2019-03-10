Celil Uzun, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

AK Parti Zonguldak Alaplı İlçe Kadın Kolları’nın tam kadro olarak destek verdiği ev ziyaretlerinde Alaplılarla buluşan Celil Uzun, semt pazarı esnaflarını da ziyaret ederek istişarelerde bulundu ve esnaf ile vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlere yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. AK Parti Alaplı İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çalış ile ilçe kadın kollarının tam kadro olarak destek verdiği; ilçe yönetimi, gençlik kolları ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı program kapsamda Yeni Siteler, 1050 Evler Mahallelerinde tek tek ev ziyareti gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerinin sıcak ilgi ve teveccühleriyle karşılanan, hemşehrilerinin çay davetlerini geri çevirmeyen AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, Alaplılarla sohbet etti, mahallelinin talep ve önerilerini ve dinledi.

Celil Uzun, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyeleri, mahalle taramasının yanı sıra Sahil Dolgu alanını ziyaret etti. Celil Uzun, vatandaşlarla yaptı sohbetinde, AK Parti’nin bir vefa partisi olduğunu belirterek, seçim sürecini milletin gönlüne girerek alınlarının akıyla tamamlayacaklarını dile getirdi. "Bizim siyasetimiz sen, ben siyaseti değildir, vatandaşımıza en güzel hizmeti nasıl sunarız, Alaplımızın başarılı bir geleceği nasıl hazırlarız, onun siyasetidir" diyen Uzun, "Teşkilatımızda bir dakika dahi hizmet vermiş, Alaplı’ya Gönül sevdalısı tüm kardeşlerimizi kucaklayarak süreci beraber götürmek istiyoruz. Hayalimizdeki Alaplı için hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.

Seçim çalışmalarında halkın yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılaştığını anlatan Uzun, belediye başkanı seçildiği takdirde İlçe adeta çağ atlatacak projeleri vakit kaybetmeden hayata geçireceklerini aktardı. Uzun, şöyle konuştu:

"Hangi kapıyı çalıp, kiminle el tutuştuysak gönül kapılarını sonuna kadar açtı. Biz, samimiyet ve tevazu dedik, gönül belediyeciliği dedik ve bismillah çekerek yola çıktık. Tüm hemşehrilerim, bizde en önce samimiyet ve tevazu görecek. İkiyüzlülük bizim elimizin tersiyle ittiğimiz kötü bir haslettir. 31 Mart zaferi bizi bekliyor. Bu mücadele içerisinde Rabbim bizlere başkan olarak bu şehre hizmetkar olmanın kapılarını açtı. Hemşehrilerimizin gönlünde bize yer verdi. Biz bunun kıymetini bilerek, sorumluluğunu bir an olsun unutmadan çalışacağız."