Çelik ve Kurtulmuş’tan CHP'li Altay'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada , "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki; 'Buyrun gelin, biz burdayız.' Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız." dedi.

Kurtulmuş: Yine aynı kafa! Yazıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HaddiniBilEnginAltay" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehit Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı." ifadesini kullandı.

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.