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Gündem Çelik ve Kurtulmuş’tan CHP'li Altay'a tepki
Gündem

Çelik ve Kurtulmuş’tan CHP'li Altay'a tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmesine AK Parti Sözcüsü Çelik ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 05:07:00 - 2021-04-21 05:08:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada , "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki; 'Buyrun gelin, biz burdayız.' Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız." dedi.

Kurtulmuş: Yine aynı kafa! Yazıktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HaddiniBilEnginAltay" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehit Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı." ifadesini kullandı.

Altay söz konusu videoda merhum Başbakan Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" iddia ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.." değerlendirmesinde bulunuyor.

 

CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...
CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...

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CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit: Umarım Erdoğan'ın da sonu...

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Yorumlar

Bozok

...Tayyip'in kılına bir dokunun, CHP'nin bu sefer kökünü kuruturuz vallahi de billahi de tillahi de. Müslüman Türk milleti sözü.
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yunan dönmesi ingiliz haçlı itleri

pkk nın ermeni yunan dönmesi bizans haçlı kırıntıları ingiliz itleri nin Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaşkanı na saldırması gayet normal
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