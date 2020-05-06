  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çelik merdivenler mahalleliyi mutlu etti

Mudanya ilçesinde iki sokağı bağlayan merdivenler, Mudanya Belediyesi tarafından çelik merdivenlerle yenilendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:05:58 -
Çelik merdivenler mahalleliyi mutlu etti

Mudanya ilçesinde iki sokağı bağlayan merdivenler, Mudanya Belediyesi tarafından çelik merdivenlerle yenilendi.


Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi Harmanlar ve Kuruçeşme sokağı bir birine bağlayan merdivenlerin betonarme yapısı yılların sonunda aşındı. Mütareke Mahallesi Muhtarı’nın girişimleriyle Mudanya Belediyesi tarafından yenilenme yerine çelikle kaplanan merdivenler, vatandaşın kullanımına sunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı