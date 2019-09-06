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Çelik: Maçı kazanmamız gerek

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesi öncesi Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 21:14
Çelik: Maçı kazanmamız gerek

Rakibin kağıt üzerinde zayıf gözüktüğünü söyleyen Çelik, "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama maçı kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giymesiyle ilgili yorum yapan Zeki Çelik, "Ben kendime hedef koydum. Orada oynayacağıma inandım. Ondan dolayı böyle bir tercih yaptım. Gençlerin hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri lazım" dedi.
Zeki Çelik son olarak milli takımdaki savunma hattını değerlendirirken, "Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için farklı liglerde oynamanın eksi bir yanı yok" diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:14
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