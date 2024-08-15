Çelik Kubbe güçleniyor! HİSAR O'ya yeni yetenek kazandırıldı

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden oluşan Çelik Kubbe güçleniyor. Kubbe'nin daimi üyesi HİSAR O, Artırılmış Menzil Atış Testi ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile imha etti.

HİSAR O İLK UZUN MENZİLLİ ATIŞINI YAPTI

Milli hava savunma şemsiyesi kuruluyor. Gök Vatan'ın güvenliğinde önemli rol oynayan Çelik Kubbe'nin önemli hava savunma sistemlerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli dağıtık mimarideki ilk hava savunma füze sistemi HİSAR-O, Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında basamak atlatacak ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi.

"MENZİLİN ARTIRILMASINA YÖNELİK FAALİYETLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada dün gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti kapsamında değerlendirmelerine yer verilen Görgün, milli mühendisliğin gücüyle semalardaki teknoloji kalkanlarının da güçlendiğini belirtti.

Atışlı test faaliyetiyle ilgili detaylar veren Görgün, şunları kaydetti:

"HİSAR-O Seri Üretim Projesi'ne yetenek kazanımı kapsamında gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde seri üretim konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR-O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füze ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi. Başkanlığımız tarafından başlatılan HİSAR Seri Üretim Projesi kapsamında atış kontrol/komuta kontrol mimarisindeki performans artırıcı güncellemeler, IP haberleşme altyapısına geçiş, hedefi daha uzaktan tespit etme yeteneğine sahip yeni nesil radar, füze kapsamında gelişmiş güdüm/ kontrol yazılımları ve uzak menzil manevra yeteneklerini HİSAR-O sistemlerine kazandırdık. HİSAR-O sisteminin mevcut yeteneklerinin üzerine yeni nesil teknolojik kazanımları ile birlikte etkin olduğu menzilin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edeceğiz."

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SSB BAŞKANI HALUK GÖRGÜN O ANLARI X HESABINDA PAYLAŞTI

SSB Başkanı Görgün o anları X hesabı üzerinden paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

Milli mühendisliğin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor. En alçaktan en yükseğe uzanan Gök Vatan sahasında, Çelik Kubbe'nin güven veren sistemleri gelişiyor. HİSAR O Artırılmış Menzil Atış Testi ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile imha edildi. Gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran ASELSAN ve ROKETSAN mühendislerimizi, vatan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum.