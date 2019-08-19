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Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bir binaya gelen yüksek akımdan dolayı binanın ana elektrik trafosu patladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
Çelik kapı ve duvarlar yıkıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bir binaya gelen yüksek akımdan dolayı binanın ana elektrik trafosu patladı. Patlama sonrası oluşan basınç binadaki duvarları yıktı, evlerin çelik kapılarını yerinden söktü.


Olay, sabah 04.30 sıralarında Aziziye Mahallesi 1055 sokakta bulunan 12 daireli apartmanda meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Aziziye Mahallesi’ne elektrik sağlayan ana trafoda arıza meydana gelince hatta bulunan elektrik akımı tekrar trafoya dönemedi. Tüm enerji binaya ait ana elektrik panosunda toplandı. Elektrik panosunun yüksek akımı kaldıramaması nedeniyle patlama ve küçük çaplı yangın meydana geldi. Patlama sonrası oluşan basınç nedeniyle bina içinde ki dairelerin duvarları yıkıldı, çelik kapılar söküldü. Ayrıca binanın ana giriş kapısı ve bahçe kapısı da yaşanan patlama nedeniyle yerinen sökülerek yolun karşısına uçtu. Durumu SEDAŞ ve emniyet ekiplerine haber veren bina sakinlerinin ihbarı sonrası SEDAŞ ekipleri binaya gelen tüm enerjiyi keserken, emniyet ekipleri ise bomba imha uzmanları ile incelemelerde bulundular. Sorunun elektrik ana hatlarından kaynaklandığı tespit edildi.


Bina sakinlerinden Cihat Suncar, binaya yıldırım düştüğünü sandıklarını dile getirerek, “Saat 04.30 sıralarında büyük bir patlama oldu. Biz yağmur yağıyor, yıldırım düştü sandık ama kapıya çıktığımda zaten kapı açıktı. Bir duman kokusu hissettik, merdiven boşluğuna baktığımda alev vardı. Yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettik. Elektrik panosu yerinden çıkmış, panonun olduğu duvar yıkılmıştı. Evlerin çelik kapılar, kilitler yerinden çıkmış. Binanın ana demir kapısı yola fırlamış. Beyaz eşyaların durumunuelektrikler kesik olduğu için bilmiyoruz. Sokağın başına büyük bir trafo var. Trafo patlayınca en son elektrik direği bizim binaya bağlı, direkten gelen elektrik binada ki ana trafoyu patlatıyor. Depremden daha kötü bir duygu yaşadık. Allah’tan can kaybı yok.Allah’tan binada fazla kişi yoktu, komşularımız fındıkta, çelik kapılar yerinden sökülmüş. Elle zorlasak o şekilde çıkmaz” dedi.


Yine aynı binada oturan ve çıkan yangına müdahale eden Turgay Gülaçtı ise “Sabah 04.30 ve 05.00 civarı bir patlama ile uyandık. Çelik kapıların hepsi patlamadan dolayı açılmıştı. Merdivenden aşağı indim bir yangın gördüm. Elektrik panosunun yanında şartel yanıyordu. Yangını söndürdük. Bayağı bir kargaşa yaşadık. Bomba atılmış gibi biz deprem sandık ilk önce ama deprem değil büyük bir patlama oldu. Tam ne olduğunu anlayamadık. Arkada trafo patladı diyorlar. Yüksek akım son direk olduğu için tekrar trafoya dönemedi ve bizim binaya toplandı. Enerji bizim binada boşaldı. Bütün binanın içi kapılar, duvarlar büyük hasar var. Teknik cihazları bilemiyoruz. Sabah gelip SEDAŞ elektriği kesti ne durumdalar bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.


SEDAŞ ve polis ekiplerinin binadaki hasar tespit çalışmasına devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:41
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