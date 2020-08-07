  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çelik: "İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olanların Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propagandaları yok hükmündedir."

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:39:45 -
Çelik: "İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olanların Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propagandaları yok hükmündedir."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular
Gündem

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Türkiye, Libya ve Malta arasında yapılan görüşmenin ardından ülkeler tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.
Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu
Gündem

Alçak darbeciden skandal sözler! Darbeci haine 'şehit' deyip tehditler savurdu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kurmay albay rütbesinde bulunan Fatih Yarımbaş, mahkemedeki savunması..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı