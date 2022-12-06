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Ekonomi Çelik devi Kardemir'e yeni ortak! Resmen satın aldılar
Ekonomi

Çelik devi Kardemir'e yeni ortak! Resmen satın aldılar

Türkiye Varlık Fonu, çelik üreticisi Kardemir'in yüzde 4,4'ünü satın alma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 09:54:00 -
Çelik devi Kardemir'e yeni ortak! Resmen satın aldılar

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Kardemir hissesi alıyor.

TVF, çelik üreticisi Kardemir'in yüzde 4,4'ünü toplam 656,3 milyon liraya satın almak için anlaştı.

TVF, KAP'a bu sabah yaptığı açıklamaya göre Kardökmak Kardemir Döküm ile Karçel Karabük Çelik Yapı'nın elinde bulunan toplam 50.3 milyon adet A grubu hisseyi, hisse başına dünkü kapanış fiyatı olan 13,05 liradan almak için anlaşma sağladı.

Söz konusu tutar, Kardemir'in sermayesinin yüzde 4,4'üne karşılık geliyor.

Kardemir'in A, B ve D grubu olmak üzere üç tip hissesi borsada işlem görüyor. En yoğun işlem gören D grubu hisseler dün 16.23 liradan kapandı.

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