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Aktüel

Çelik: "(Akşener'in çağrısı) Meşruiyetin en temel ilkelerini ihlal edenlerle hangi zeminde bir araya geleceksiniz? Gündeme almamız için sebep yok."

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:43:31 -
Çelik: "(Akşener'in çağrısı) Meşruiyetin en temel ilkelerini ihlal edenlerle hangi zeminde bir araya geleceksiniz? Gündeme almamız için sebep yok."
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