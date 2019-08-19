Çelebi’den Ağrıspora moral ziyareti

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, bu yıl TFF 3. Ligde mücadele edecek Ağrı Sporu yeni sezon öncesi ziyaret etti.

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ak Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül ile birlikte Ağrı Şehir Stadyumuna giderek futbolcuların antrenmanını izledi. Milletvekili Ekrem Çelebi, daha sonra kendi elleri ile futbolculara tatlı ikramında bulundu. Bir süre futbolcular ve teknik heyet ile sohbet eden Çelebi, yönetimden sorunlar hakkında bilgiler aldı.

Ağrı Sporun kendileri ve Ağrılılar için önemli olduğuna vurgu yapan Çelebi, konuşmasında, “Ağrı Spordan bu yıl da büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah yapılan transferlerle takımımız 2. lige çıkacaktır. Bizlerde her zaman takımımızın yanında olacağız’’ ifadelerini kullandı.

Ağrı Spor Kulübü ziyaret sebebi ile Milletvekili Çelebi’ye resmi sosyal medya hesabından teşekkür metni yayınladı. Yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

’’Milletvekilimiz Sayın Ekrem Çelebi, Sayın Abbas Aydın, Sayın Latif Birgül, Sayın Cihan Demir Sayın Nizamettin Güzel, Sayın Naim Alpaslan ve beraberlerindeki heyet ile futbol takımımızın akşam antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundular. Her platformda yanımızda olan Milletvekilimiz Sayın Ekrem Çelebi ve heyetine nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyoruz.’’