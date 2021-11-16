Çelebi Külliyesi, Bursa’nın yeni kültür merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aktaş, konuyla ilgili bilgilendirmesinde, 1960 yılından bugüne Bursa’da görev yapmış büyükşehir belediye başkanları tarafından kullanılan ve şu anda da kendisinin ailesiyle yaşadığı Başkanlık Konutu’nun yıkılarak bölgeye “Süleyman Çelebi Külliyesi” yapılacağını belirtti.

Çelebi'nin adı gelecek nesillere taşınacak

Ulu Cami’nin ilk imam hatibi ve Mevlid-i Şerif’in yazarı Süleyman Çelebi’nin adını gelecek nesillere taşımayı amaçladıklarını aktaran Aktaş, 2022’nin Süleyman Çelebi’nin hem vefatının hem de Mevlid-i Şerif’in yazılmasının 600’üncü yılı olduğunu bildirdi. Aktaş, 2022’nin Süleyman Çelebi Yılı olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) programına alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla Süleyman Çelebi’nin Bursa bağlantısına vurgu yaptığını kaydeden Aktaş, 2022’nin Türkiye’de de Süleyman Çelebi Yılı ilan edilebileceğine değindi.

Süleyman Çelebi Türbesi’nin de olduğu 10 dönümlük alanda inşa edilecek külliye ile Bursa’ya yeni bir kültür ve sosyal alan kazandırılacağını bildiren Aktaş, inşaat hazırlığına başlandığı bilgisini paylaştı. Aktaş, 6-7 ay içinde Başkanlık Konutu’nu boşaltarak yaptırdığı yeni evine yerleşeceğini sözlerine ekledi.