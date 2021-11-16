  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çelebi Külliyesi, Bursa’nın yeni kültür merkezi olacak
Aktüel

Çelebi Külliyesi, Bursa’nın yeni kültür merkezi olacak

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkanlık Konutu ile etrafını kapsayan alanın yıkılarak Süleyman Çelebi Türbesi’nin bulunduğu bölgeye yeni bir külliye inşa edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 11:19:00 -
Çelebi Külliyesi, Bursa’nın yeni kültür merkezi olacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aktaş, konuyla ilgili bilgilendirmesinde, 1960 yılından bugüne Bursa’da görev yapmış büyükşehir belediye başkanları tarafından kullanılan ve şu anda da kendisinin ailesiyle yaşadığı Başkanlık Konutu’nun yıkılarak bölgeye “Süleyman Çelebi Külliyesi” yapılacağını belirtti.

Çelebi'nin adı gelecek nesillere taşınacak

Ulu Cami’nin ilk imam hatibi ve Mevlid-i Şerif’in yazarı Süleyman Çelebi’nin adını gelecek nesillere taşımayı amaçladıklarını aktaran Aktaş, 2022’nin Süleyman Çelebi’nin hem vefatının hem de Mevlid-i Şerif’in yazılmasının 600’üncü yılı olduğunu bildirdi. Aktaş, 2022’nin Süleyman Çelebi Yılı olarak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) programına alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla Süleyman Çelebi’nin Bursa bağlantısına vurgu yaptığını kaydeden Aktaş, 2022’nin Türkiye’de de Süleyman Çelebi Yılı ilan edilebileceğine değindi.

Süleyman Çelebi Türbesi’nin de olduğu 10 dönümlük alanda inşa edilecek külliye ile Bursa’ya yeni bir kültür ve sosyal alan kazandırılacağını bildiren Aktaş, inşaat hazırlığına başlandığı bilgisini paylaştı. Aktaş, 6-7 ay içinde Başkanlık Konutu’nu boşaltarak yaptırdığı yeni evine yerleşeceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den flaş S-400 açıklaması
Dünya

ABD'den flaş S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı için henüz yaptırım muafiyeti kararı almadığını açıkladı...
Dolar yükselişini sürdürüyor! Kritik karar her şeyi belirleyecek
Ekonomi

Dolar yükselişini sürdürüyor! Kritik karar her şeyi belirleyecek

Dolar kuru, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD'den gelen yüksek enflasyon verileriyle başladığı yükselişini sürdürüyor. 16 Kasım..
Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası
Medya

Ersan Şen ile Cem Küçük'ün canlı yayında Lütfü Türkkan kavgası

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında Lütfü Türkkan'ın konuşulduğu sırada Cem Küçük ve Ersan Şen arasında sert tartışma ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay