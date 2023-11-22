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Aktüel Celalettin Ökten Hoca duayla anılıyor
Aktüel

Celalettin Ökten Hoca duayla anılıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-22 11:18:00 -
Celalettin Ökten Hoca duayla anılıyor

İmam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Türkiye’nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celalettin Ökten vefatının 62. yılında rahmetle anılıyor.

Ömrü boyunca imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Türkiye’nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celalettin Ökten vefatının 62. yılında anılıyor.

1882 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Ökten Darülfünun Edebiyat Şubesinden 1911’de mezun oldu. Ökten ardından öğretmen olarak göreve başladı. İlmi bilgisi ve olgun kişiliği sayesinde kısa zamanda “Celal Hoca” unvanıyla anılmaya başladı.

Ökten imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele etti. 1949 yılında Maarif Vekaletince İstanbul’da açılan imam hatip kursuna müdür ve öğretmen olarak atandı.

İmam hatip okullarının müfredatına hem dini hem de fen ilimlerinin konulması için büyük çaba harcayan Ökten, kendi ifadesine göre; “Kimi zaman bu okulların müfredatına yabancı dil, sosyoloji, felsefe, fizik, kimya gibi derslerin konulmasına karşı çıkan hocalarla kimi zaman da bu okullarda Arapçanın ders olarak yer almasına karşı çıkan, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümesinden ve Latin harfleriyle yazılan kitaplardan okutulmasını isteyenlerle” mücadele etti.

Ökten’in yaptığı mücadele sonucunda ise imam hatip okullarının açılmasında büyük katkısı oldu ve 1951 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan ilk imam hatip okulu olma özelliği taşıyan İstanbul İmam Hatip Okuluna kurucu müdür olarak atandı.
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Zor şartlarda imam hatip okullarının yaşaması ve gelişmesi için çalışan “Celal Hoca”nın adı artık imam hatip okullarıyla özdeşleşmişti.

Ökten kendi kitaplığında yer alan 1000 cildi aşkın eseri Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışladı.

Arap edebiyatını çok iyi bilen ve güçlü bir hafızaya sahip de olan “Celal Hoca”, 21 Kasım 1961’de vefat etti, Edirnekapı Şehitliği’ndeki aile kabristanına defnedildi.

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