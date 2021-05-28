Celaleddin Harzemşah'ın eşi kimdir? Celaleddin Harzemşah kiminle evlenmiştir?
Bozkır Arslanı Celaleddin'in eşi kimdir? sorusu ekran başındakilerin gündemine geldi. ATV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celaleddin Harzemşah'ın hayatının anlatıldığı dizidinin yayınlanması ile Celaleddin Harzemşah'ın eşi merak ediliyor. Celaleddin Harzemşah'ın tarihte kiminle evlendiği soegulanıyor. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah'ın eşi kimdir? Celaleddin Harzemşah kiminle evlenmiştir?
ATV ekranlarında bu akşam ikinci bölümü ile ekrana gelen Bozkırın Aslanı Celaleddin dizisinde Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Kutlu Bike ile Celaleddin'in evlenip evlenmeyeceği şimdiden merak edilirken Celaleddin Harzemşah'ın eşi kimdir? Celaleddin Harzemşah kiminle evlenmiştir? soruları araştırılıyor.
Tarihte Celaleddin Harzemşah'ın eşi kimdir?
Kaynaklarda Celaleddin Harzemşah'ın, Debdaba Usakun hâkimi Kabaca’nın kızı ve Fars Eyaleti Atabeği Celaleddin Said Bin Zengi’nin kızı ile siyasi evlilik yaptığından bahsedilmektedir. Çocukları konusunda fazla bir bilgi bulunmamaktadır.