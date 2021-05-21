ATV ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile ekranlarda olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, ilgi çekmeye devam ediyor. Özbek Türk ortak yapımı olan projenin oyuncuları da araştırılıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin başrolünde yer alan Celaleddin Harzemşah'ı kim oynuyor? İşte yanıtı...

Celaleddin Harzemşah'ı hangi oyuncu oynuyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celaldeddin Harzemşah'ın hikayesi anlatılıyor. Tarihi konusu ile dikkat çeken dizide Celaleddin rolünü ise Emre Kıvılcım canlandırıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin adlı yeni dizide Celaleddin Harzemşah'ı canlandıran Emre Kıvılcım'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Emre Kıvılcım kimdir?

1990 Malatya doğumlu olan Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür.

Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli Televizyon filmi ile beraber geçmiştir.