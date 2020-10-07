"Celaleddin Harezmşah dizisi dünyada büyük bir ses getirecek"

TAŞKENT (AA) - BAHTİYAR ABDÜLKERİMOV - Diriliş Ertuğrul'un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Özbekistan’da galası yapılan "Celaleddin Harezmşah" dizisinin dünyada büyük bir ses getireceğini belirtti.

Celaleddin Harezmşah dizisinin galası için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gelen Bozdağ, diziyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, diziyle ilgili çalışmalara 2 sene önce Özbekistan hükümetinin isteği üzerine başladıklarını söyledi. İlk etapta dizinin 13 bölümünü çektiklerini aktaran Bozdağ, ocak ayından itibaren de Türkiye'de yayınlanacağı bilgisini paylaştı.

Dizinin konsept olarak farklı bir proje olduğunu ve dizide sinema dili anlamında yeni bir bakış sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Bozdağ, "Bu diziyi, Özbek kültürünü, Maveraünnehir coğrafyası ve tarihini anlatması açısından daha farklı ve bambaşka bir bakış açısıyla ekrana getirmeye çalıştık. Umut ediyorum, tüm dünya izleyecek." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Celaleddin Harezmşah’ın tarihin en önemli kumandanlarından olduğunu ve İslam dünyasını koruyan büyük bir cengaver olduğunu ifade ederek "Biz de bu cengaverin hikayesini anlaşmaya çalıştık. Harezmşah dizisi, onun Cengizhan ile olan mücadelesi tüm dünyada büyük bir ses getirecek." ifadesini kullandı.

Kendisinin Maveraünnehir tarihine çok meraklı olduğuna değinen Bozdağ, "Bu tarih, benim tarihim. Harezmşah, Timur, Babür, Hüseyin Baykara, Alişir Nevai, Mirza Uluğbey, Ali Kuşçu. Bununla ilgili birçok proje yapmak istiyorum. Celaleddin Harezmşah ile başlamış olduk ama bu kahramanların tarihini, hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. Çok büyük ve güzel bir tarihimiz var." diye konuştu.

Diziyi tüm dünyaya satmayı planladıklarını kaydeden Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul’u bildiklerinden dolayı şimdiden birçok ülkeden çok fazla talep var. Tüm dünyada büyük ses getirecek bir proje oldu." dedi.

- "Özbek oyuncular, muazzam kalitedeler"

Dizide rol alan Özbek oyuncularla ilgili görüşlerini de aktaran Bozdağ, "Özbek oyuncuları tanıdıkça, onları daha çok sevmeye başladım. Özbek oyuncular, muazzam kalitedeler, çok iyi yetişmişler. Tüm duygu ve düşüncelerini çok iyi anlatabiliyorlar. Artık birçok projede, Özbek oyuncular yer alacak. Kuruluş Osmanlı'da yeni sezonda yine Özbek oyuncularla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Özbek aktörlerin oyunculukları kadar iş ahlaklarının da çok iyi olduğuna işaret eden Bozdağ, “Mesleklerine çok sahip çıkıyorlar, kendi kültürlerini koruyabiliyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

- "Bu dizi, Özbek sineması için bir örnek teşkil edecek"

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov da Celaleddin Harezmşah dizisinin yapımı için Mehmet Bozdağ’la çalışmalarında, onun Türk ve Özbek halklarının tarihini çok iyi bilmesi ve sevmesinin çok etkili olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Mehmet Bozdağ'la çalışmamızın sebebi, Özbek halkının tarihini kendi tarihi olarak görmesinden, Özbek halkının tarihine olan derin sevgisinden kaynaklanıyor. Bozdağ’ın bu diziyi çekerken kendi tarihini beyaz perdeye taşıyor gibi yaklaşması beni çok etkiledi. Bu diziyle Özbek sinema sanatı adeta yeniden uyanacak, Özbek sinemasının yeni bir düzeye çıkmasında bir etken olacak. Bu dizi, Özbek sineması için bir örnek teşkil edecek."

Hafta sonu, Taşkent'teki bir otelde Özbekçe versiyonunda "Benim Celaleddin" olarak adlandırılan dizinin galası düzenlenmiş ve dizinin ilk bölümü izleyiciyle buluşmuştu.