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Biyografi Celal Han Peker kimdir?
Biyografi

Celal Han Peker kimdir?

Celal Han Peker kim? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'in Türkiye Cumhuriyeti pasaportu iptal edildi. Bu haberin ardından pek çok kişi 'Celal Han Peker Kim?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Celal Han Peker kaç yaşında hayatı

Yeniakit Publisher
2021-07-25 17:29:00 -
Celal Han Peker kimdir?

Sedat Peker 1971 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Sedat Peker iki kez evlilik yaptı. Sedat Peker'in ilk evliliğinden 2 oğlu, ikinci evliliğinden 2 kızı 1 oğlu var.

Celal Han Peker, Sedat Peker'in ilk evliliğinden dünyaya geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Celal Han Peker'in özel hayatına, eğitim bilgilerine dair bilgiler bilinmiyor.

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